سيدات شبيبة القبائل يكتسحن البليدة بـ 21 هدفا

حققت سيدات فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، انتصارا تاريخيا، على نظيرتهن من ورود مدينة البليدة، استقر على نتيجة 21-0.

وكشفت لاعبات “الكناري” عن نواياهن مبكرا، في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 2 من بطولة السيدات، بعد تسجيلهن 7 أهداف كاملة في أول 20 دقيقة، وانتهت المرحلة الأولى بنتيجة 15-0.

ونصّبت اللاعبة المتألقة قنوش، نفسها نجمة لمواجهة شبيبة القبائل وفتيات ورود مدينة البليدة، بعد تسجيلها 6 أهداف كاملة.