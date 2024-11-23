سيدات شبيبة القبائل يكتسحن البليدة بـ 21 هدفا
بقلم محمد لمين صحراوي
حققت سيدات فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، انتصارا تاريخيا، على نظيرتهن من ورود مدينة البليدة، استقر على نتيجة 21-0.
وكشفت لاعبات “الكناري” عن نواياهن مبكرا، في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 2 من بطولة السيدات، بعد تسجيلهن 7 أهداف كاملة في أول 20 دقيقة، وانتهت المرحلة الأولى بنتيجة 15-0.
ونصّبت اللاعبة المتألقة قنوش، نفسها نجمة لمواجهة شبيبة القبائل وفتيات ورود مدينة البليدة، بعد تسجيلها 6 أهداف كاملة.
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