سيدات كرة الطائرة الجزائرية يتعرفن على منافسهن في نهائي الألعاب العربية

تعرف المنتخب الوطني النسوي لكرة الطائرة، اليوم الأربعاء، على منافسهن في نهائي الألعاب العربية الجارية فعالياتها بالجزائر.

وتأهلت سيدات الجزائر، للدور النهائي من هذه الألعاب، بعد فوزهم اليوم الأربعاء، على منتخب الأردن بثلاثة أشواط دون رد.

وفي المقابل حققت سيدات منتخب تونس، الفوز في النصف نهائي الآخر الذي جمعهم بمنتخب الإمارات، بثلاثة أشواط لصفر.

وعليه ستنشط سيدات المنتخب الوطني، نهائي هذه الألعاب، والمقرر يوم الجمعة المقبل، بقاعة “حرشة حسان”، في مواجهة سيدات تونس.