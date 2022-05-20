سيدات مشعل بلدية بجاية يفزن بكأس الجمهورية لكرة الطائرة

إفتكت سيدات فريق مشعل بلدية بجاية MBB كأس الجمهورية لكرة الطائرة نسخة موسم 2022.

وذلك بعد فوزهن بثلاث أشواط مقابل شوط واحد أمام سيدات نادي راسينغ بجاية RCB في مقابلة العرس النهائي لكأس الجمهورية.

النهائي إحتضنته القاعة الرياضية لمركب الإتحاد المغاربي لعاصمة الولاية.

بحضور جمهور غفير من عائلات اللاعبات الذي صنع الحدث بمرافقة الفريقين الى أخر مرحلة من المباراة النهائية.

وبهذا يفزن سيدات MBB بسيدة الكأس لأول مرة في التاريخ الرياضي للفريق.

وبذلك تنتظره مباريات مهمة لتمثيل الجزائر في البطولة الإفريقية و العربية لكرة الطائرة إناث.