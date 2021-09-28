سيدات يعانين وأزواج وجدوا أنفسهم بلا حب أو اهتمام

سيدات يعانين

عرف عصرنا الحالي متغيرات اجتماعية عديدة، أثرت بشكل مباشر على الأسرة، خاصة الزوجة، التي تعدد أدوارها فهي الزوجة، والأم والموظفة والمربية، والمشرفة على تربية الأولاد،

بل هي المطالَبة بمتابعة تحصيلهم الدراسي والمشاكل التي تعترضهم في المدرسة، وربما أصبحت مضطرة أحيانًا للقيام بأعمال الصيانة المنزلية إذا لم تتوافر لها الإمكانيات المادية لدفع مستحقات من يقوم بذلك بدلاً عنها.. مما أفقد الحياة الزوجية بعض سماتها من المودة والقرب، وأصبحت تميل إلى الروتين اليومي المتكرر يومًا بعد يوم.

وبمرور الوقت وبمجيء الأطفال إلى عالم الحياة الزوجية يتحول نمط الحياة بين الزوجين إلى حياة روتينية، ينشغل فيها الرجل بتوفير لقمة العيش، وتتمحور الزوجة حول طلبات الأبناء وتوفير الرعاية لهم ويومًا بعد الآخر تنصهر الأم في عالم أطفالها متناسيةً دورها الأساسي وهو أنها زوجة قبل أن تصبح أمًّا، ثم إنها ما زالت زوجة بجانب كونها أمًّا.