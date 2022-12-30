سيدات الأبيار لكرة اليد يتوجن بكأس الجمهورية على حساب المولودية

توجت سيدات نادي الأبيار، اليوم الجمعة، بكأس الجزائر لكرة اليد 2021/2022، على حساب فريق مولودية الجزائر.

وجاء هذا التتويج، بعد فوز سيدات الأبيار، في مباراة النهائي بنتيجة 30-15، على حساب مولودية الجزائر.

كما سيطر فريق الأبيار، على مجريات هذه المباراة، خاصة في شوطها الاول، والذي انتهى لصالحهن بنتيجة عريضة 16-4.

وتعد هذه الكأس، هي السابعة لسيدات نادي الأبيار، بعد تتويجاتهم السابقة سنوات 2007، 2013، 2014، 2015،2016، 2020.