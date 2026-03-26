سيدات “الخُضر” في اختبار ودي مزدوج أمام جنوب إفريقيا

يخوض المنتخب الوطني الجزائري للسيدات مواجهتين وديتين أمام منتخب جنوب إفريقيا، وذلك بمدينة جوهانسبورغ، في إطار التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن تجرى المباراة الأولى يوم 14 أفريل المقبل، أما المواجهة الثانية فمبرمجة يوم 17 أفريل، في اختبارين مهمين أمام أحد أبرز المنتخبات في القارة الإفريقية.

وتندرج هاتان المباراتان ضمن برنامج العمل الذي سطره الطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب، فريد بن ستيتي، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبات ومنحهن فرصة الاحتكاك بمستوى عال، تحسبا للتحديات القادمة.

ويسعى المنتخب الوطني للسيدات إلى تحقيق أقصى استفادة فنية من هذا التربص، سواء من حيث الانسجام الجماعي أو تطوير الأداء، في ظل الرغبة في الظهور بوجه مشرف خلال المنافسات الرسمية المقبلة.