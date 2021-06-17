سيدار الحجار.. انطلاق المرحلة الثانية من تحويل عقود العمال إلى CDI الأسبوع المقبل

طمأنت المديرية العامة لـ “سيدار الحجار”، عمالها أن عملية تحويل عقود CDD إلى عقود دائمة تسير وفق لما تم تحديده. وكذا الاتفاق عليه مؤخرا في مجلس إدارة المجمع ومع الشركاء الاجتماعيين.

وأكد “سيدار الحجار”، في بيان له صدر اليوم الخميس، عدم تراجعه او عرقلته لمسار عملية الترسيم. وأوضح أن الادارة هي التي أفرجت عن هذا الملف باتخاذها قرار شجاعا لصالح العمال والمؤسسة، “عكس ما يتم الترويج له”.

وقال المجمع، إن الإرادة طلب من المعنيين بالأمر، خلال الأيام الماضية بتحضير ملفاتهم. إضافة إلى إعطاء توصيات لمديرية الموارد البشرية للشروع في المرحلة الثانية من هذه العملية. وهذا باستدعاء بداية من الأسبوع المقبل الفوج الأول من العمال الذين حضّروا ملفاتهم للقيام بالفحص الطبي وإمضاء عقودهم. وأضافت المديرية العامة أنها تحرص على نجاح هذه العملية وترفض رفضا قاطعا التلاعب، بمشاعر عمالنا.