سيدار الحجار: تصدير باخرتين من الخبث المحبب والمنتجات المسطحة إلى إسبانيا ولبنان

قام مركب سيدار الحجار، بتصدير باخرتين، الأولى نحو إسبانيا تقدر حمولتها بـ 22 ألف طن من الخبث المحبب (Laitier Granulé).

والثانية باتجاه لبنان، محملة بمختلف المنتجات المسطحة (Divers Produits Plats) بحمولة تقدر بحوالي 1750 طن.

وينتظر أن تكون دفعات أخرى من عمليات الشحن والتصدير موجهة إلى كل من إيطاليا وتونس ومصر وسوريا.

وقد تصل إلى 24 ألف طن من مختلف منتجاتنا، منها 7500 طن من اللفائف (Bobines) و12 ألف طن من العروق (Billettes).

و4200 طن منتجات مسطحة (Divers Produits Plats) وهذا قبل نهاية شهر ماي.