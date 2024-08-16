سيدار الحجار تعلن إقتناء وحدة درفلة حديد الخرسانة

أعلنت سيدار الحجار عن إقتناء وحدة درفلة حديد الخرسانة، المتواجدة بالمنطقة الصناعية بدائرة برحال ذات طاقة إنتاجية 800 الف طن سنويا.

واكدت المديرية العامة لسيدار الحجار في بيان لها اليوم ان هذه العملية تدخل في إطار عصرنة وسائل الإنتاج، و تعزيز قدرات المؤسسة من ناحية زيادة حجم الإنتاج فيما يخص المنتجات الطويلة، والمساهمة في تغطية السوق الوطنية بهذا المنتوج الهام.

كما تعتزم سيدار الحجار، الشروع في بداية الأسبوع المقبل في عملية جرد كل التجهيزات الخاصة بهذه الوحدة و نقلها على مستوى المركب.

وسيتم في هذا الإطار وضع خطة عمل لوضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال.