سيدار الحجار: 100 ألف طن من النفايات الحديدية تعرض للإسترجاع

عرض مركب سيدار الحجار بولاية عنابة حوالي 100 ألف طن من النفايات الحديدية غير القابلة للإسترجاع والاستغلال للبيع والإسترجاع. قصد إعادة إستغلالها لفائدة عدة فروع إقتصادية.

وقال المدير العام لمركب سيدار الحجار، لطفي كمال مانع للإذاعة الوطنية، أن هذا الحجم من النفايات الحديدية التي تتكفل وحدة “فارسيد” التابعة للمركب بجمعها وفرزها على مستوى المركب. يمثل مخلفات الدورة الإنتاجية من نفايات قابلة للإسترجاع بمصنع الحجار. وأخرى غير قابلة للاسترجاع بذات المركب. مشيرا إلى أن هناك مساحة تقدر بنحو هكتارين بالمركب. مستغلة لتجميع النفايات الحديدية ومخلفات الدورة الإنتاجية.

وأضاف كمال مانع، أن النفايات الحديدية غير القابلة للإسترجاع بالمركب تستغل وتوجه لإعادة الإستغلال خارج مصنع الحجار. لتموين عدة فروع من النشاطات. وذلك بعد تحويلها إلى مواد أولية تستغل في الأشغال العمومية والبناء ونشاطات صناعية وتحويلية أخرى. حيث تم الإعلان عن عملية بيع هذه النفايات وتحديد دفاتر الشروط وفق القوانين المعمول بها. مضيفا أن عدة متعاملين إقتصاديين محليين و وطنيين ينشطون في مجال الاسترجاع ومعالجة النفايات الحديدية قد عبروا عن رغبتهم في إقتنائها.

كما سيشرع على مستوى مركب سيدار الحجار في استرجاع النفايات الحديدية القابلة للاستغلال بالعملية الإنتاجية لمركب الحجار. من صفائح وقطع حديدية تمثل هيكل الفرن العالي رقم واحد. الذي تقرر وضعه خارج الخدمة. كونه لم يعد قابلا للإستغلال منذ سنوات.

كما يمثل هيكل الفرن العالي رقم 1 نحو 20 ألف طن من النفايات الحديدية القابلة للاسترجاع بالمركب. وسيتم إستغلالها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار. وإلى جانب المداخيل التي توفرها النفايات الحديدية لفائدة المؤسسة سيمكن تفعيل نشاطات الاسترجاع من تطهير فضاءات عقارية بالمحيط الصناعي تمكن من بعث نشاطات صناعية فرعية.

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