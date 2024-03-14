سيدال غاز تتسلم شهادة المطابقة للمواصفات القياسية

تسلمت شركة سيدال غاز وهي شركة فرعية تابعة لمجمع سوناطراك، متخصصة في مجال إنتاج وتعبئة وتسويق الغازات الصناعية والطبية شهادة الإعتماد والمطابقة إيزو ISO 9001.

وحسب بيان لسوناطراك، تسلمت شركة سيدال غاز شهادة الإعتماد والمطابقة إيزو ISO 9001 الطبعة 2015 و14001 طبعة 2015 وكذا 45001 طبعة 2018 من منظمة الشهادات الألمانية TÜV Rheinland بتاريخ 26 ديسمبر 2023، بعد عمليات التدقيق و التصديق على نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة المطبق بالشركة.

والشهادة هي اعتراف بفعالية نظام الإدارة المتكامل المطبق بالشركة والذي سيساعد بتقديم مستوى أداء يتوافق مع المواصفات الدولية وكذا تحسين نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، ومراقبة الكلفة، والتنمية المستدامة.

وسيعطي هذا الإعتماد الشركة مصداقية أكثر مع الشركاء والمتعاملين وسيعمل على إظهار قدرتها والتزامها بتقديم خدمات ممتازة تستجيب للمعايير الدولية.