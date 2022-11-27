سيدة أنيقة تريد أن تحيا أجمل أيامها وتحقق أحلامها

الرقم السري :

136907

صاحبة مروءة ومبادئ تنتظر النصيب

من إحدى ولايات الجنوب. تواصلت معنا سيدة في غاية النضج معلنة رغبتها في أن تكون لها انطلاقة جديدة على رحاب السنة. حيث أخبرتنا بكل صدق عن نيتها في أن يكون لها من يأخذ بيدها ويسعدها. هي إنسانة تمكنت بفضل الله وعونه من أن تحقق أمالها وتتبوّأ منصبا محترما كفل لها أن تحصل على بيت مستقل. تريد أن تحيا أجمل أيامها وتحقق فيه أحلامها بعد الطلاق الذي عاشت تفاصيله بكلّ حزن..

صاحبة إعلاننا في الـ57من عمرها، مطلقة ببنت في رعايتها تحيا وسط أهلها وزملائها ممن يشيدون بحسن أخلاقها. مقبولة الشكل هي وربة بيت ممتازة، عولت أن تبني حياتها من جديد مع إنسان يقدرها تسكنه قلبها وبيتها وتغمره بحبها. رجل لا تهمها ولايته بقدر ما تهتم أن يكون صالحا ذو نية طيبة مثلها، سنّه لا يتجاوز60سنة. تقبله مطلقا أو أرملا، يكون لها العون والسند ويحيا معها إلى الأبد.

الرقم السري :

136910

متدينة من النعامة لن تحيا معها الندامة

لم نبرح جنوبنا الشاسع، حيث نزلنا ضيوفا على ولاية النعامة أين ساقنا القدر إلى سيدة ذات حشمة ووقار، إنسانة طموحة عولت لأن تحيا معززة مكرمة، هي إطار في قطاع الصحة عملت بكل جدّ وبإخلاص واقتنت بيتا أمنته لنفسها حتى لا تحيا في جلباب أحد.

صاحبة إعلاننا هذا توسمت في منبر مركز الأثير أن يكون فرصتها الذهبية، وأعلنت عن رغبتها في أن تدخل القفص الذهبي. وهي في العقد الخامس من عمرها، لم يسبق لها الزواج، مقبولة الشكل ومتدينة، لا تبتغي سوى الحلال نصيبا.

تريد من دقت باب الأثير أن يكون لها نصيب مع إنسان طيب، خلوق ومتدين يكون مطلقا بدون أولاد. كما تقبله أرملا بأولاد، سنه لا يتعدى 60سنة، تحيا إلى جانبه على الحلوة والمرة وتبني معه حياة ملؤها التواد والتراحم.

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