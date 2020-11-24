سيدة المطر تُثير ضجة في مصر.. جلست تبيع الترمس فجاءها رزقها مرتين

أشعلت صورة سيدة مصرية، وهي تبيع حبات الترمس وسط أجواء ممطرة قاسية في القاهرة، مواقع التواصل الإجتماعي في مصر.

وهزت صورة السيدة، قلوب المصريين، ووصفها البعض بـ”سيدة المطر”، حيث ظهرت وهي تجلس على الرصيف وتضع أمامها دلة لتبيع الترمس في ظل الأجواء الممطرة.

وتعاطف رواد التواصل الإجتماعي مع السيدة المصرية، وتداولوا صورتها بشكل كبير الجمعة الماضية.

لتتحرك وزيرة التضامن المصرية، وقامت بإرسال فريق “أطفال وكبار بلا مأوى” بشكل عاجل إلى السيدة، والتكفل بحالتها.

ووفرت وزيرة التضامن، بالتنسيق مع محافظة الجيزة بمصر، وحدة سكنية إيجار جديدة لأسرة “سيدة المطر”، وقدمت مساعدات عاجلة لها ولأسرتها.

وساعد تداول صورة السيدة، على تحقيق أحلامها البسيطة في توفير دواء وشقة في ساعات معدودة، فأتاها الرزق مرتين، وفقا لمغردين.

كما عرض الفريق، على السيدة، السكن في إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها ولكنها رفضت وطلبت مكانا للإقامة فيه.

وأشار فريق “أطفال وكبار بلا مأوى”، إلى أن “سيدة المطر” تبلغ من العمر 63 عاما، وهي تعيش مع زوجها في القاهرة منذ 25 سنة.

مؤكدين أن الأسرة تعاني من ظروف سيئة، وذلك ما دفعها لبيع الترمس بشوارع القاهرة، لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء.

وتفاعل العديد من المصريين مع “سيدة المطر”، ومنهم النجمة المصرية ياسمين صبري والتي استقبلتها في منزلها ضمن مبادرة للتكفل بكل نفقات السيدة الفقيرة، وتحمل تكاليف علاج زوجها.