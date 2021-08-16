سيدة تتهم زوجها بتهديدها بالقتل بمسدس انتقاما على شكوتها بممارسته الشعوذة بالدار البيضاء

تابعت صبيحة اليوم محكمة الدار البيضاء كهل في العقد الخامس من العمر يدعى”ح.عز الدين” بتهمة التهديد بالقتل بسلاح ناري. وذلك على خلفية شكوى قيدتها ضده زوجته وابنه يتهمانه بتهديدهما بالتصفية الجسدية باستعمال سلاح ناري “مسدس”.

وكذا تفجير المنزل بإضرام النار بالغاز انتقاما على شكوى قيدتها ضده زوجته تتهمه بممارسة الشعوذة. والتي أسفر التحقيق فيها على ضبط أسلحة نارية ومواد متفجرة كان يخفيها بمنزله.

وجاءت تحريك الدعوى العمومية بشكوى قيدتها سيدة رفقة ابنها المدعو”ح.الهادي”. تفيد أن زوجها قام بالاعتداء عليها وتهديدها بالقتل بسلاح ناري “مسدس”. كان يخبؤه تحت فراشه بالمنزل اين قام بوضعه على رقبتها مهددا لها بالقتل.

وقام بمطاردة ابنهما الذي تدخل من اجل مساعدتها وقام بتهديده أيضا بحرقهم من خلال إضرام النار بالغاز وتفجير المنزل. وذلك انتقاما على شكوى سابقة قيدتها ضده أمام الجهات الأمنية تتهمه بممارسة طقوس الشعوذة بالمنزل. قدمت خلالها الدليل من طلاسم وحزم كان يحتفظ بها. وهي الشكوى التي أسفر التحقيق فيها على ضبط كمية معتبرة من الأسلحة النارية بمستودعه. إضافة إلى مواد متفجرة. لتتم متابعته في ملفين آخرين بالشعوذة وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية دون ترخيص من السلطات الوصية.

ووجهت صبيحة اليوم محكمة الدار البيضاء تهمة التهديد بسلاح ناري للمتهم “ح.عز الدين” الموجود رهن الحبس الموقت بسجن الحراش. والتي فندها جملة وتفصيلا وأكد أن القضية كيدية من زوجته وابنه كونه تزوج بامرأة ثانية. وهو ما نفته الضحية التي اكدت أنه تزوج عليها قبل 25 سنة ولا علاقة لذلك بقضية الحال. وأنها لجأت لتقييد الشكوى ضده بسبب الشعوذة التي جعلتها تصمت لمدة 25 سنة على ممارساته الغير شرعية.

هذا وقد طالب دفاع الضحيتان بقبول تأسسهما طرفان مدنيان مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 250 الف دج لكل واحد منهما. وعليه التمس وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عام حبسا نافذة ضده مع 50 ألف دج. وإلزامه بدفع 30 ألف دج لكل واحد منهما.