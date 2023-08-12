سيدة تحطم الرقم القياسي بأطول لحية في العالم!

تمكنت سيدة أمريكية، من تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول لحية أنثى بمعدل قياسي يبلغ 25.5 سم.

وحسب الموسوعة، فإن إيرين هونيكوت مصابة بمتلازمة تكيس المبايض. ونمت لحيتها بعد التخلي عن روتين الحلاقة 3 مرات في اليوم.

ولم تكن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات حالة هانيكوت الصحية الوحيدة. حيث تم بتر النصف السفلي من إحدى ساقيها بعد أن أصيبت بعدوى بكتيرية.

وقالت هانيكوت إنها تجنبت المشاعر السلبية بشأن مشاكلها الطبية المنهكة لأنها “حافظت على نظرة إيجابية للحياة” أثناء المحن.

وأضافت أن أقنعة الوجه الواقية التي كانت منتشرة خلال فترة كورونا أعطتها الفرصة لبناء “ثقتها في تنمية اللحية”.

وقالت: “من دواعي السرور أن أحقق رقما قياسيا عالميا لشيء كنت أخجل منه ذات يوم”.

ومتلازمة المبيض متعدد الكيسات هو اضطراب هرموني شائع بين النساء في سنوات الإنجاب، من أعراضه العقم، الناتج عموما عن انقطاع الإباضة المزمن. والبشرة الدهنية وظهور حَبُّ الشباب. وبقع داكنة وسماكة في الجلد خاصة في الرقبة والإبطين.