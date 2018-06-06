سيدة تضحي بحياتها لإنقاذ ابنها من الغرق داخل بركة ماء في غليزان

فيما انتشلت مصالح الحماية المدنية طفلا غرق داخل بركة في تيارت

لقي، خلال 48 ساعة الماضية، شخصان حتفهما غرقا في بركتين مائيتن على مستوى ولايتي تيارت وغليزان، أين تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل انتشالهما، من بينهما حادث مأسوي راحت ضحيته سيدة من البدو الرحل حاولت إنقاذ ابنها من الغرق بولاية غليزان.

وقد لقيت، أول أمس، السيدة التي التي تبلغ من العمر 33 سنة مصرعها غرقا في بركة مائية بدوار الزعايشية ببلدية سيدي امحمد بن عودة في الجهة الجنوبية لعاصمة الولاية غليزان، فيما نجا ابنها من موت محقق.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار”، فإن الضحية البالغة من العمر 33 سنة تدخلت لإنقاذ ابنها صاحب الست سنوات، بعد سقوطه في هذه البركة المائية الواقعة قرب خيمتها، لتتدخل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان وحولت جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف.

في المقابل، انتشلت، صباح أمس، مصالح الحماية المدنية لبلدية فرندة بتيارت جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، حيث كان قد اختفى، منذ ليلة أول أمس، وتبين لاحقا أنه قصد بركة مائية تقع في منطقة ظهر الجراد، حيث يرجح أنه قصدها لغرض السباحة، قبل أن يلقى مصرعه غرقا، وقد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.