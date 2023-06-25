سيدة تضع مولودها بسيارة الإسعاف في تيارت

تدخل أعوان الوحدة الثانوية لحماية المدنية بدائرة مهدية في تيارت، من مساعدة سيدة على الولادة بسيارة الإسعاف بعد أن داهمها المخاض.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تم التدخل بشارع لعريبي محمد ليلة أول أمس، من أجل نقل إمرأة حامل تبلغ من العمر 32 سنة إلى المستشفى.

حيث داهمها المخاض مما تطلب تدخل أعواننا لمساعدتها على الولادة داخل سيارة الإسعاف.

وتمت العملية بنجاح ووضعت الأم مولودها من جنس ذكر وكلاهما بصحة جيدة.

وقامت مصالح الحماية المدنية بتحويل الأم ورضيعها مباشرة إلى مستشفى محمد بو ضياف بمهدية.