سيدة تطلب التكفل برضيع مجهول النّسب

يسلّط برنامج “ما وراء الجدران”، الضوء على قضية سيدة تكفلت وربت رضيع، منذ أن كان عمره ثلاثة أيام، لتتفاجأ بعدها بحرمانها منه.

حيث أكدت السيدة، أن الرضيع الذي تكفلت به، هو ابن غير شرعي، وكان سيرمى في المزبلة، غير أنها حنّت له وقررت اتخاذه إبنا لها.

واختارت السيدة برنامج “ماوراء الجدران” ليكون منبرا لها لتوجيه نداء تمثل في استرجاع الرضيع وعودته إلى أحضانها.

تتابعون تفاصيل أكثر حول القضية في برنامج “ما وراء الجدران” سهرة الأربعاء في حدود الساعة 21:30.