سيدة تفقد بصرها بسبب كريمات تبييض البشرة!

تعرضت سيدة أمريكية لفدان جزئي للبصر، كما عرضت أسرتها بالكامل، لخطر التسمم بالزئبق، بسبب استخدامها لكريمات التجميل.

وكشف التقرير الذي نشرته الدكتورة إيرين باتدورف، التي تعمل لدى “نظام التحكم في السموم” في ولاية مينيسوتا الأميركية، أن الكريمات التي استخدمتها المعنية، تحتوي على مستويات عالية من مادة كيماوية سامة.

وحسب ذات التقرير، عُثر على آثار الزئبق في غرف نوم للأطفال، وأسرة، ومناشف، ومنطقة الغسيل.

وذكرت ذات الأخصائية، أنه لا توجد طريقة للمستهلكين لمعرفة ما إذا كان الزئبق موجودا في الكريمات أم لا، لأنه ليس على الملصقات.

وتمت إحالة المرأة إلى فريق باتدورف، بعد أن أبلغت العديد من الأطباء عن مجموعة من الأعراض.

وتتراوح الأعراض من الأرق وألم الساق إلى ضعف العضلات والإرهاق، وفي النهاية فقدان رؤيتها المحيطية.

وكشفت الاختبارات السريرية عن مستويات مرتفعة من الزئبق في دمها وبولها.