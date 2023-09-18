سيدة تقتل زوجها بالسم وتتخلص من جثته بطريقة شيطانية!

أقدمت سيدة على قتل زوجها بالسم، والتخلص من جثته بطريقة شيطانية، في جريمة بشعة هزت الشارع اللبناني.

وحسب مواقع إعلامية محلية، وقعت الحادثة، في منطقة البساتين في قضاء عاليه. أين استدرجت الزوجة زوجها لتناول طبق “ملوخية”. ثم دست السم فيه، ما أدى إلى وفاته داخل منزله.

وبعد وفاة الزوج، قامت السيدة بمساعدة رجلين من التابعية السورية، بنقل الجثة إلى منطقة حرجية في رأس الجبل عاليه. حيث ألقت كمية من مادة “الأسيد” عليها بهدف تحللها قبل رميها.

وعثرت السلطات الأمنية اللبنانية لاحقا على الجثة مشوهة، وأقيم أمس الأحد مأتم الضحية في منطقة البساتين.

فيما تم توقيف أحد الشريكين في الجريمة، ولم يعثر على الشريك الآخر حتى الساعة.