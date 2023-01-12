بعصا المكنسة.. سيدة تقتل زوجها بسبب فناجين قهوة!

عاقبت سيدة زوجها، بطريقة بشعة، بعد تكسيره لفناجين قهوة في المطبخ، حيث ضربته بمكنسة على رأسه ما أدى إلى وفاته.

وحسب وسائل إعلام محلية، شهدت ليبيا جريمة مروعة بعد أن أقدمت سيدة على قتل زوجها، بضربه على رأسه بعصا مكنسة حديدية.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان مساء الثلاثاء، أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية تمكنوا من كشف ملابسات الجريمة.

حيث قُتل مواطن ليبي داخل منزله بمنطقة قرقارش في دائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.

وحاولت الزوجة الجانية تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصا مجهولين اقتحموا منزلها وعذبوها وقتلوا زوجها.

وبالتحقيق معها، اعترفت بارتكابها واقعة القتل بحجة استحالة دوام العشرة الزوجية.

وظهرت الجانية في مقطع فيديو وهي تروي تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن زوجها لا يسمع كلامها ولا يطبق تعليماتها.

وقالت الزوجة، إنه قام بكسر فناجين قهوة اشترتها مؤخراً، الأمر الذي أغضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه.

كما أضافت أنها لم تكن تنوي قتله لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرة “لأنه لا يفهم إلا بالضرب”، بحسب وصفها.

مشيرة إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض، ثم توقف عن التنفس فتأكدت من وفاته.

وهزت هذه الجريمة البشعة، الليبيين، خاصة بعد أن تبين أن الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيم الأب والأم.

وكان الزوج، يقيم في إحدى المراكز المخصصة لرعاية المعاقين قبل زواجه بشهرين.