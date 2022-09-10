سيدة تقتل زوج إبنتها وتحرق جثته!

أقدمت سيدة على جريمة مروعة، راح ضحيتها زوج ابنتها الثلاثيني، حيث أطلقت النار عليه لترديه قتيلا ثم أحرقت جثته لإخفاء معالم الجريمة.

وهزت هذه الحادثة مواقع التواصل الإجتماعي والشارع الأردني، حيث وقعت أطوار الجريمة في مدينة الطاحونة جنوب البلاد.

وإعترفت السيدة، فور إلقاء القبض عليها أنها قتلت زوج ابنتها والذي يبلغ من العمر 30 عاما، نتيجة وجود خلافات عائلية فيما بينهم.

وتم إتباع الإجراءات الإحترازية المتبعة في مثل هذه الحوادث في الأردن. حيث يتم إجلاء خمسة الدم للقاتل وعائلته حسب العادات والأعراف.

ولم يتم حتى الآن كشف تفاصيل القضية، وسببها ومدة السجن التي تنتظر القاتل. وما إذا كان قد شاركها أحد في إرتباكها، أو لإبنتها علاقة في الأمر.

وإنتشرت صورة للضحية، على مواقع التواصل الإجتماعي، وذكر مغردون أنه يُدعى مهند عدنان ذيب السعايدة آل خطاب.

وحسب ما تم تداوله، فإن حماته أطلقت عليه النار ثم أحرقت جثته إلى درجة التفحم، ووضعتها في حفرة.

صورة الضحية