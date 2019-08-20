سيدة تكتشف حملها أثناء المخاض وتلد 3 توائم!

إكتشفت سيدة أمريكية، تقطن بولاية ساوث داكوتا الأمريكية، أنها حامل بـ 3 توائم، أثناء المخاض فقط.

وحسب صحيفة “ميرور”، شعرت “دانيت جيلتز”، بألم حاد في بطنها، يوم السبت 10 أوت الجاري، ولكنها اعتقدت أنها ألام حصى الكلى.

وقالت السيدة المريكية: “دخلت إلى المستشفى عندما انتابتني آلام شديدة، اعتقدت أنها حصى في الكلى، لإنني كنت أعاني منها في السابق”.

وصدمت السيدة، عندما اخبرها الأطباء في المستشفى، أنها ستلد، وأنها حامل بتوأمين، وأثناء الولادة، تبين أنها حامل بثلاثة توائم.

وأنجبت جيلتز، ثلاثة أطفال “أنثيين وذكر”، يزن كل واحد منهم حوالي 1.8 كيلوغرام، حسب ذات المصدر.

ولدى جيلتر وزوجها، طفلين، وكبرت العائلة، لتصبح 7 أشخاص، تضيف الصحيفة.