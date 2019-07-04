سيدة تنجب 4 توائم بأم البواقي

أنجبت سيدة تقطن بمدينة عين البيضاء بأم البواقي، 4 توائم ، بقسم حديثي الولادة على مستوى المؤسسة الإستشفائية للأمومة والطفولة الدكتور محمد بومالي بعين البيضاء، بعد ثلاث سنوات من الإنتظار .

وقد كللت عملية وضع التوائم الأربعة، بعد عملية قيصرية ناجحة أجريت للأم من طرف طاقم طبي شاب.

فيما تناشد عائلة بوشفرة السلطات المعنية بتقديم يد المساعدة المادية نظرا للظروف الإجتماعية التي يعاني منها والد التوائم.

جدير بالذكر، أنّ التوائم هم ولدين وبنتين تمت تسميتهم على بركة الله يحي ولؤي وهيبة الرحمان ولوجين يتمتعون حاليا بصحة جيدة .