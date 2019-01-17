سيدة “تهرب” طلاسم ومواد شعوذة إلى فرنسا عبر مطار وهران

أوقفت شرطة الحدود على مستوى مطار أحمد بن بلة الدولي بوهران سيدة متلبسة بحيازة مواد وأعراض مختلفة تستعمل في الشعوذة.

المسافرة البالغة من العمر 53 سنة والتي كانت بصدد السفر إلى مرسيليا الفرنسية عبر طيران اقل أزور تم ضبط بحوزتهم.

بعد إشتباه فيها وتفتيش موقعها على مجموعة معتبرة من المواد والاغراض المختلفة المستعملة في السحر والشعوذة.

متمثلة في طلاسم، صور أشخاص، قفل بمقتاح، قارورة سائل مجهول المحتوى، علبة عسل وكتب وأحجاب صغيرة بها كتابات غير مفهومة.

إلى جانب مسامير ليتم حجزها وتوقيف المتورطة التي حولت للتحقيق قبل ايداعها افرض عليها غرامة مالية تقدر ب 12 ألف دج.