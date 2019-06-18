سيدة جاءها المخاض أثناء الإمتحان وأخرى تصاب بإنهيار عصبي ببوقرة في البليدة

اضطرت سيدة تجتاز شهادة البكالوريا خلال اليوم الثالث من دورة 2019 بمتوسطة قورية محمد الكائنة وسط بلدية بوقرة الواقعة شرق ولاية البليدة، خلال امتحان مادة اللغة الفرنسية.

حيث جاءها المخاض داخل القسم، مما أدى بإدارة إلى تدخل والاتصال بمصالح الحماية المدنية لبلدية بوقرة.

اين تم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الولادة بعيادة المتعددة الخدمات ببوقرة.

قبل أن يتم تحويلها إلى عيادة خاصة من طرف أهلها، كما اصيبت طلبة اخرى أثناء اجيازها شهادة البكالوريا مادة اللغة الفرنسية بمتوسطة اشرف.

والغير بعيدة عن المتوسطة الأولى و الواقعة ببلدية بوقرة بانهيار عصبي بعد وتوزيع اوراق الأسئلة.

وقد تم نقلها إلى عيادة متعددة الخدمات ببوقرة لتلقي العلاج اللازم.