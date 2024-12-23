سيدة حامل تُنقل على نعش الأموات في المغرب!

إضطر مُواطنون في منطقة تكوخت الجبلية التابعة لجماعة أيت تمليل بإقليم أزيلال في المغرب، لحمل سيدة حامل فاجأها المخاض، على نعش مخصص لنقل الأموات.

وقطع المُواطنون، مسافات طويلة سيرا على الأقدام، حاملين السيدة، عبر طرق جبلية وعرة. للوصول إلى سيارة الإسعاف بدوار تسلنت نايت مكون.

وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمواطنين يحملون المرأة الحامل على أكتافهم. متسلقين الجبال وسط تضاريس صعبة.

وأثارت تلك الصور المؤسفة، موجة من الغضب والسخط بين رواد مواقع التواصل بالمغرب، الذين وصفوا الواقعة بـ”العار” في زمن التقدم والتكنولوجيا.

وإضطر السكان لهذا الحل بعدما تعذر وصول سيارة الإسعاف إلى المنطقة بسبب انقطاع الطريق المؤدية إلى دوار تكوخت. نتيجة أشغال مستمرة منذ مدة طويلة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن عملية نقل السيدة الحامل استغرقت أكثر من ساعتين. للوصول إلى سيارة الإسعاف التي كانت تنتظر في منطقة تسلنت.

وأعرب السكان المتضررون عن استيائهم من الوضعية التي وصفوها بـ”المزرية” التي يعيشونها.

وطالب السكان، السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالتدخل العاجل لفك العزلة عن هذه المناطق.

كما دعوا إلى تسريع وتيرة الأشغال في الطريق المتضررة لتسهيل تنقل السكان. وضمان وصول الخدمات الأساسية، بما فيها الإسعاف، بشكل أفضل.