سيدة عمرها 96 عاما تفتتح حملة التلقيح ضد كورونا في إسبانيا

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سيدة عمرها 96 عاما تفتتح حملة التلقيح ضد كورونا في إسبانيا
بقلم نادية بن طاهر

افتتحت سيدة تبلغ من العمر 96 عاما، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في إسبانيا بتلقيها لأول جرعة.

وتمت عملية التطعيم ، بلقاح “فايزر– بيونتيك”، المعتمَد من طرف الاتحاد الأوروبي.

وانطلقت اليوم، حملة التلقيح في إسبانيا على غرار بقية دول الاتحاد الأوروبي التي تسلمت دفعاتها الأولى من لقاح “فايزر-بيونتيك”.

وستشرع السلطات الصحية الإسبانية، في تطعيم مواطنيها الراغبين تدريجيا، مع إعطاء الأولوية للمسِنّين وذوي الصحة الهشة، وعمال قطاع الصحة.

هذا وأعلنت السلطات الصحية الإسبانية، تشخيصها 4 إصابات بفيروس كورونا المتحوّر من نفس سلالة الفيروس البريطاني.


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