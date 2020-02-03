سيدة مصابة بفيروس كورونا تلد طفلة.. والفحوص تكشف مفاجأة

وضعت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة في إحدى المستشفيات بمدينة هاربين شمال شرقي الصين، الخميس الماضي.

وحسبما نقله موقع “سكاي نيوز العربية”، عن وسائل إعلام رسمية محلية، اليوم الإثنين، ولدت الطفلة معافاة تماما من المرض.

وولدت الطفلة بوزن 3.5 كيلوغرامات، وتتمتع بصحة جيدة، حسب ذات المصدر.

وأثبت الإختبارين اللذين أجريا للطفلة، خلوها من فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الأشخاص في الصين.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد قتلى فيروس كورونا، إلى 361 شخصا، من بين أكثر من 17 ألف مصاب بالمرض.

وإنتشر هذا الفيروس المعدي، في 24 دولة حتى الآن.