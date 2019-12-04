سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة ترزق بـ 4 توائم بوهران

رزقت سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة باربع توائم بيومها العالمي المصادف للثالث من ديسمبر من كل سنة العالمي بعيادة توار فضيلة المتخصصة بوهران.

محمد المهدي، لخضر اياد، بسمة امال، فتيحة نور اليقين اربع توائم اثنين من جنس ذكر واخرين من جنس انثى ولدوا في صحة جيدة عن طريق ولادة قيصرية ناجحة بذات العيادة شارك فيها طاقم طبي متخصص بعد تحويل السيدة كريمة مساء امس من مقطع دوز بلدية المحمدية ولاية معسكر اين تم اتخاذ كل التدابير والاستعدادات اللازمة لانجاح العملية النادرة التي تمت بسلام كانت بمثابة الهدية التي رزقها الله بها في العيد العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

السيدة كريمة عبرت للنهار عن سعادتها بالاربع توائم لكنها ناشدت المحسنين وفاعلي الخير الى جانب السلطات المحلية والولائية لمعسكر مد لها يد العون لحسن التكفل بهم في ظل محدودية دخل زوجها الذي يعتبر عاملا بسيطا لا يستطيع توفير لهم ما يلزم لتربيتهم والاعتناء بهم.