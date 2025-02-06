سيدة مهددة بعامين حبسا لتزويرها مقرّر استفادة من قطعة أرضية بالحراش

تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى”ب.س”. بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في مقرر إستفادة من قطعة أرضية كائنة بإقليم بلدية الحراش.

تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها شخصان أمام محكمة الحراش. تفيد أنهما باشرا إجراءات تقسيم تركة عمهم الذي توفي تاركا منزلا تم تشييده على قطعة أرضية استفاد منها بموجب قرار استفادة سنة 2012. حيث عارضت السيدة زوجته ذلك وقدمت وثيقة تفيد أن زوجها تنازل لها سنة 2016 على القطعة الأرضية وأنها حاليا مسجلة باسمها.

وأنه بعد التحقيق في صحة المقرر لدى مصالح بلدية الحراش، تبين أن الوثيقة غير صادرة من مصالحهم. وتم التلاعب بها بالتزوير، وعليه وجهت المحكمة تهمة التزوير واستعمال المزور للمعنية.

دفاع الطرف المدني تمسك خلال المحاكمة بالتأسس طرفا مدنيا في القضية. وطالب بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 2 مليون دج عن الضرر اللاحق بهم. مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر ب 150 ألف دج .

من جهتها المتهمة مثلت أمام المحكمة وفندت ما نسب إليها، كما أكدت أن زوجها قبل وفاته ومن أجل حماية حقوقها بحكم أنها لم تنجب منه. قام بالتنازل لها عن القطعة الأرضية باسمها. وهو ما أكده دفاعها خلال مرافعته الذي أكد أن الخبرة العلمية التي أجريت على مقرر الاستفادة أكد تطابق الختم والتوقيع. كما أشار إلى أن رئيس بلدية الحراش السابق الذي توفي خلال جائحة كورونا، هو من وقع على المقرر وطالب بإفادتها بالبراءة من روابط التهمة.

وعليه وأمام ما تقدم من معطيات إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية.

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