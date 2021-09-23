سيدخلها السياح دون شروط..10 دول من منطقة “شنغن” تفتح أبوابها للملقحين بـ “سينوفاك”

تمت الموافقة على لقاح Sinovac من قبل منظمة الصحة العالمية ولكن ليس بعد من قبل وكالة الأدوية الأوروبية EMA. حيث تعترف غالبية الدول الأوروبية بأربعة لقاحات فقط. وهي Pfizer و AstraZeneca و Moderna و Johnson & Johnson.

فرنسا تستقبل الملقحين بـ “سيننوفاك”

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم الخميس أن المسافرين الذين أكملوا جدول التطعيم الكامل. بأحد اللقاحات الثلاثة المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية (Sinovac و Sinopharm و Serum Institute of India). سيتمكنون من السفر إلى فرنسا دون الحاجة إلى الخضوع لقيود السفر.

وقد اعترفت 10 دول في منطقة شنغن بلقاح Sinovac، المستخدم على نطاق واسع في الجزائر. ويتعلق الأمر بكل من النمسا وقبرص وفنلندا واليونان وأيسلندا وهولندا وإسبانيا والسويد وسويسرا وفرنسا.

وسيتمكن السائحون الجزائريون الذين تم تطعيمهم بـ Sinovac أو لقاح معترف به من قبل EMA من الذهاب إلى هناك دون قيود.

في المجموع، تم الاعتراف بـ Sinovac الآن في 40 دولة حول العالم. ومع ذلك، فإن بعض الدول لديها تدابير محددة للمسافرين الذين تم تطعيمهم بـ Sinovac.