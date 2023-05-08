سيدخل الخدمة هذه الصائفة.. سايحي يتفقد مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة

تفقد وزير الصحة عبد الحق سايحي, اليوم الاثنين، مستشفى الحروق الكبرى ببلدية زرالدة بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فلقد طاف الوزير بمختلف أجنحته واستمع إلى شروحات القائمين على هذا الصرح الطبي النموذجي بقدرة استعاب تقدر بـ140سرير، حيث سيدخل حيز الخدمة هذه الصائفة.

كما أشار الوزير إلى أنه تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية العالية الجودة، و مصالح متخصصة ليكون أكبر مستشفى متخصص في الحروق عبر القطر الوطني لما سيوفره من تخصصات في مجال علاج الحروق الكبرى على غرار الجراحة البلاستيكية والجراحة التجميلية،

والتي تتيح التكفل الأمثل بالمريض من ناحية المعدات وكذا ظروف الاستشفاء.

وأكد الوزير سايحي على توفر هذا الهيكل الصحي على نظام الرقمنة الذي سيمنحه ميزة نوعية تجعله نموذجا من حيث التسيير , داعيا لجعل المستشفى مثالا يحتذى به فيما تعلق بتهيئة كل ظروف العمل والتكفل الأمثل بالمرضى.