سيدني أول عاصمة في العالم تحتفل بحلول 2018

ستكون مدينة سيدني الأسترالية أول عاصمة في العالم تحتفي بحلول العام 2018، وذلك بسبب الفارق في التوقيت.

و ستحتفل سيدني بحضور 1.5 مليون شخص في خليجها الشهير، حيث يتم عرض الألعاب النارية التقليدي.

من جهتها، وعدت سلطات هونغ كونغ بعرض هائل يستمر عشر دقائق قبيل منتصف الليل.

مع ظهور “شهاب” تطلق من ناطحات سحاب تطل على مرفأ فكيتوريا هاربر.

أما دبي فقد عوّضت عرض الألعاب النارية الشهير على برج خليفة أعلى مبنى في العالم بعرض ليزر.

فيما زينت موسكو ساحاتها الرئيسية لاستقبال السنة الجديدة، وسيضيء عرض للألعاب النارية 36 مبنى في العاصمة الروسية.

وتسعى مدينة ريو البرازيلية من جهتها، لاستقطاب عدد قياسي من الأشخاص إلى شاطئ كوباكابانا.