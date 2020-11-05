سيدني غوفو: “ليون كان ينقصه لاعب مثل بن العمري”

الرياضة
  • -
  • 0
سيدني غوفو: “ليون كان ينقصه لاعب مثل بن العمري”
بقلم كريم تيغرمت

أثنى النجم السابق لنادي ليون الفرنسي، سيدني غوفو، على الدولي الجزائري جمال بلعمري، معتبرا إياه إضافة كبيرة للفريق.

ونقلت الصحافة الفرنسية، تصريحات سيدني غوفو، أين قال: “أعجبني آداء بن العمري، فهذا النوع من اللاعبين هو الذي كان ينقص الفريق”.

وأضاف: “بن العمري يمنح دفع نفسي قوي، حيث أظهر لزملائه موهبته في شخصيته المميزة، التي قد لا يمتلكها الجميع”.

وتابع سيدني غوفو: “أعتقد أن بن العمري، سيكون قائدا لزملائه على أرضية الميدان، فإرادته الكبيرة تلهم من يلعب بجانبه، وهو ما يجعلني متفائلا بأداء الفريق مستقبلا”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=915662

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com