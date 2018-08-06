سيديني: سيتم التكفل بالمتضررين بعين قزام

أكد سيديني عبد الرحمان المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،أنه سيتم التكفل بالسكان المتضررين من التقلبات المناخية الأخيرة.

جاء هذا اليوم الإثنين بالمقاطعة الإدارية عين قزام، خلال لقاء جمعه بالمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني وسكان المنطقة.

مشيرا إلى أن السلطات تتابع باهتمام كبير الوضعية وسيتم التكفل بالسكان المتضررين جراء التقلبات المناخية الأخيرة.

وأوضح سيديني، أنه سيتم الإستجابة بكل فعالية بعد تشخيص الوضعية من خلال اعتماد حلول واقتراحات بناءة.

مؤكدا أن الزيارة الميدانية للجنة الوزارية المشتركة تهدف إلى التعرف على الأوضاع الحقيقية ونقل انشغالات سكان المنطقة.

داعيا اللجنة إلى الإسراع في جرد الخسائر وضبط المعطيات المتعلقة بالأضرار في مختلف القطاعات أو الممتلكات الخاصة.

والقيام بتقييم أولى مع إستمرارية العمل بكل دقة.

وقد عاينت ذات اللجنة منذ أمس 15 سكنا متضررا بمدينة عين قزام إلى حد الآن.

من جهته، أكد والي ولاية تمنراست جيلالي دومي، أن هناك إرادة كبيرة للإستجابة للإنشغالات ذات الطابع الإستعجالي.

والتكفل بالأضرار بعد استكمال عمليات التشخيص للوضعية.

ومن بين التدابير الإستعجالية التي اتخذت حاليا تزويد المواطنين الذين تضررت مساكنهم من مياه الأمطار بالمواد الغذائية والأغطية.

على أن يتم تزويدهم خلال الساعات القادمة بالخيم .

و من ضمن المطالب الإستعجالية التي رفعها السكان في تدخلاتهم، إعداد دراسة تقنية لتحويل مجاري أودية هذه المنطقة.

التي تعبر مدينة عين قزام وتدعيم مصالح الحماية المدنية بها بالأفراد والعتاد الذي يسمح بالتدخلات الفعالة.

وأيضا ضمان الرعاية الصحية واعادة الاعتبار لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرقات.