سيدي أمحمد: المواطنون مستاؤون من عدم حضور جلسة محاكمة رؤوس الفساد 

عبر عدد من المواطنين عن إستياءهم من الفوضى العارمة التي شهدتها محكمة سيدي أمحمد ما تسبب في جلسة محاكمة رؤوس الفساد.

شهدت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة منذ الساعات الاولى لنهار اليوم توافد عدد كبير من المواطنين من عدة ولايات لحضور محاكمة اويحيى وسلال.

وصرح عدد من المواطنين انهم لم يشاهدوا اي شيء من المحاكمة بسبب منعمهم رفقة الصحافيين من دخول القاعة.

كما انه وقع زحام كبير في المدخل الرئيسي للمحكمة بسبب العدد الهائل الذي جاء من اجل مشاهدة اول محاكمة لرؤوس الفساد.

كما قال العديد ممن ارادوا حضور جلسة المحاكمة تنمى أن يظهر الحق ويتم الحكم على الفاسدين في البلاد.