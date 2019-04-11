سيدي السعيد : المؤتمر الـ 13 للمركزية النقابية سينعقد قبل موعده ولن أترشح مجددا

كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه قد تقرر تقديم موعد عقد المؤتمر الـ 13 للمركزية النقابية، معربا عن عدم نيته في الترشح مجددا.

جاء هذا عقب اشراف سيدي السعيد، اليوم الخميس، بوهران، على اجتماع تنسيقي جرى في جلسة مغلقة، ضم أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية.

مشيرا أن العهدة الجارية لقيادة المركزية النقابية، كان من المفترض أن تنتهي أجالها قانونيا في 10 جانفي 2020.

حيث صرح سيدي السعيد أنه قد تم الاتفاق، على تشكيل لجنة وطنية تحضيرية للمؤتمر الـ13 للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وبناءا على ماسبق سيتم عقد اجتماعها التحضيري يوم 27 أفريل الجاري، لتحديد الآليات والتدابير الخاصة للتحضير للمؤتمر.

مضيفا أنه “لن يترشح مجددا لقيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين”.

وحسب سيدي سعيد فإنه خلال الاجتماع اليوم، قد تم التصويت بالاجماع على مواصلة احترام النظام الداخلي والقانون الأساسي للمركزية النقابية.

كما قد تم مناقشة الاعضاء فيما بينهم، حول مختلف التدابير والاجراءات التقنية المتعلقة بالتحضير للمؤتمر.