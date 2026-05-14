سيدي السعيد يعزي في وفاة الفنان عبد المجيد مسكود

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، أن رحيل الفنان عبد المجيد مسكود، يعَدُّ “خسارة كبيرة” للموسيقى الشعبية في الجزائر.

وتقدم سيدي السعيد، خلال حضوره تشييع جنازة الفقيد بمقبرة العالية بالعاصمة، بتعازيه الخالصة لأسرة الراحل وللأسرة الفنية.

وذكّر مستشار رئيس الجمهورية بالمشوار “المتميز” للفنان عبد المجيد مسكود، الذي اتسم بتنوع الطبوع الفنية. سواء في عالم الموسيقى الشعبية من خلال أغنيته الشهيرة “يا دزاير يا العاصمة”، أو في المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون.

واستذكر سيدي السعيد، أشهر الأغاني التي ميزت مشوار الفنان مسكود، على غرار “يا دزاير يا العاصمة” و “ولاد الحومة” و “بلكور” و “مكتوب ربي”.

وعرفت جنازة الفقيد، الذي وافته المنية اليوم الخميس عن عمر ناهز 73 سنة، حضور العديد من الشخصيات السياسية والفنية.