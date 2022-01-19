سيدي امحمد: أحكام من 4 إلى 8 سنوات حبسا نافذا للمتهمين في قضية مجمع أمنهيد

أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بسيدي امحمد. أحكاما في قضية قطاع الموارد المائية والسدود وإبرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد”.

ويتابع في القضية حسين نسيب والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال وزوخ عبد القادر والي العاصمة الأسبق. ومحمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي سيدي بلعباس. ومتهمين آخرين من بينهم مسؤوليين سابقين.

وقد تم إدانة عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية. كما تم إدانة حسين نسيب وزير الموارد المائية السابق بـ5 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة مالية.

كما تم الحكم على شلغوم جمال الدين المدير العام لمجمع أمنهيد بـ 8 سنوات حبسا نافذا و8 مليون غرامة مالية نافذة. بالإضافة كذلك إلى إدانة شلغوم عبد العزيز بـ6 سنوات حبسا نافذا و8 مليون غرامة مالية. وشلغوم عبد القادر وعلي ومحمد البشير تم إدانتهم بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و8 مليون غرامة.

أما محمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا تم إدانته بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و 100 ألف غرامة مالية. أما درفوف حجري والي غليزان سابقا إدانته بعقوبة 18 شهر حبسا نافذا و100 الف غرامة مالية. بينما زوخ عبد القادر والي العاصمة الأسبق تم إدانته بعقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف غرامة مالية.

آيت منصور عبد النور المدير العام للجزائرية للمياه سابقا تم إدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية. كما تم إدانة عميروش إسماعيل المدير العام للجزائرية للمياه سابقا بعامين حبسا نافذا و100 ألف غرامة مالية. مع الحكم بمصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة التي كانت تحت الحجز التحفظي للمتهمين المدانين. وإلزامهم بدفع تعويض للخزينة العمومية بمئتي مليون دج. ورفع الحجز عن الممتلكات العقارية والمنقولة للمتهمين الذين إستفاذو من حكم البراءة

سيدي امحمد.. البراءة لباقي المتهمين

كما تم تبرئة بلكاتب بلحاج الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية سابقا. وكمال عباس والي ولاية عين الدفلى سابقا. مع إصدار أحكام أخرى متفاوتة تراوحت ما بين البراءة إلى 3 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين

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