سيدي امحمد: إحضار 21 شخصا ينتمون إلى حركة “الماك” الإرهابية

قامت صبيحة اليوم الخميس، عناصر المفرزة الخاصة للتدخل التابعة للدرك الوطني. بإحضار 21 شخصا إلى محكمة سيدي امحمد مشتبه فيهم إنتمائهم إلى حركة “الماك” الإرهابية

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “لنهار”، فإن المشتبه فيهم الـ 21 ينتمون إلى حركة الماك الإرهابية. تم إحضارهم من ولاية المدية إلى محكمة سيدي امحمد للإستماع إليهم من طرف وكيل الجمهورية.

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إيداع 17 شخصا مشتبه في انتمائهم لحركة “الماك” الحبس المؤقت

كما أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد إيداع 17 شخصا مشتبه تورطهم بإنتمائهم لحركة “الماك” الارهابية، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.

فيما امر بوضع 4 من المشتبه فيهم تحت إجراء الرقابة القضائية.

كما إستمر التحقيق مع المشتبه فيهم الذي تم من طرف قاضي التحقيق المختص في قسم مكافحة الارهاب والجرائم العابرة للحدود لساعات متاخرة. حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالانتماء الى منظمة ارهابية والتخطيط للقيام بعمليات ارهابية و حيازة اسلحة نارية بدون ترخيص. والمتاجرة بالاسلحة الحربية وجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية.

من جهته أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقطب مكافحة الارهاب والجرائم العابرة للحدود بسيدي امحمد بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت مشتبه إنتمائهم لحركة الماك الارهابية. بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالانتماء الى منظمة ارهابية من شأنها المساس بامن البلاد و الوحدة الوطنية.

المشتبه فيهم تم جلبهم عشية اليوم الى المحكمة من قبل عناصر الشرطة القضائية التابعة لامن ولاية المدية.

مثول 21 عنصرا من حركة “الماك” للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد