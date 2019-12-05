سيدي امحمد.. الإستماع إلى نجل تبون في قضية تبييض الأموال

كما يمثل متهمون آخرون في قضية كمال البوشي، اليوم الخميس، أمام نائب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.

ويتعلق الأمر بكل من بوعرابة كمال رئيس بلدية بن عكنون السابق، لمهل جلال الدين إبن الوالي السابق لغليزان.