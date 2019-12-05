عاجل

سيدي امحمد.. الإستماع إلى نجل تبون في قضية تبييض الأموال

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
سيدي امحمد.. الإستماع إلى نجل تبون في قضية تبييض الأموال
بقلم أسماء.ع

يستمع وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في هذه الأثناء، لابن الوزير الأول السابق والمترشح عبد المجيد تبون.

ويمثل خالد تبون أمام نائب وكيل الجمهورية بتهمة تبييض الأموال.
كما يمثل متهمون آخرون في قضية كمال البوشي، اليوم الخميس، أمام نائب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
ويتعلق الأمر بكل من بوعرابة كمال رئيس بلدية بن عكنون السابق، لمهل جلال الدين إبن الوالي السابق لغليزان.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=736661

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com