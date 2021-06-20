سيدي امحمد.. التحقيق مع إرهابي أطلق سراحه من مالي في صفقة تبادل رهائن

مثل صبيحة اليوم أمام قاضي التحقيق بقسم مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود الارهابي “د. مصطفى”، أين تم التحقيق و السماع اليه في قضايا تتعلق بالارهاب .

الارهابي درار مصطفى سبق له وأن إنضم الى الجماعات الإرهابية شمال مالي من قبل، و للتذكير مصالح الأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني سبق لها وأن القت القبض على الإرهابي مصطفى درار، في تلمسان بالناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني تمت هذه العملية بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمعني منذ دخوله عبر الحدود الوطنية، إلى غاية جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة، الارهابي التحق بمعاقل الإرهاب سنة 2012، وتم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر الجاري بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية.

وأسفرت تلك المفاوضات، عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين.