سيدي امحمد.. تأجيل قضية وزير الرياضة السابق محمد حطاب

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، اليوم الاثنين، محاكمة الوزير للشباب والرياضة السابق محمد حطاب.

وتم برمجة جلسة محاكمة وزير الشباب والرياضة السابق يوم 15 نوفمبر المقبل.

ويتابع حطاب، رفقة آخرين في قضية فساد تتعلق بالتعدي على العقارات الفلاحية دون وجه حق وتبديد أموال عمومية بسيدي بلعباس.

طالع أيضا:

**يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp