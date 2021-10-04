سيدي امحمد.. تأجيل محاكمة “فرعون” إلى 11 أكتوبر

أجّل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية لسيدي أمحمد، ملف قضية الوزيرة السابقة للبريد والاتصالات إيمان هدى فرعون للمحاكمة يوم 11 اكتوبر الجاري. والتي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقانون لمشروع المليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH الذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار.

وتتابع الوزيرة السابقة فرعون، رفقة 9 متهمين من بينهم إطارات بوزارة البريد والاتصال من بينهم الامين العام السابق للوزارة والمدير العام السابق لاتصالات الجزائر. الى جانب هذا متابعتها ايضا في قضية منح إمتيازات غير قانونية لشركة “موبيلينك” المملوكة للإخوة كونيناف، الأمر الذي كبّد خزينة الدولة أزيد من 30 مليون دولار.

وجاء سبب التاجيل بطلب من القاضي نظرا لغياب المترجم و ممثل شركة هواوي. وتتابع إيمان هدى فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات. وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.