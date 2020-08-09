سيدي امحمد.. تعليمات بتعقيم الشوارع وسوق ميسونيي وتصليح قنوات الصرف الصحي

ترأست الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي أمحمد نعامة فوزية صبيحة اليوم الأحد، إجـتماع لجنة البيئة بحضور مسـؤولي البلديات والمؤسسات الولائية وممثل مؤسسة سيال.

واسدت الوالي المنتدب تعليمات بتنظيف وتعقيم شارع وسوق فرحات بوسعد ميسونيي ورفع النفايات الصلبة والكرتون.

بالإضافة إلى تنظيف حديقة بلقاسمي و حي ديار المحصول حي ديار السعادة حي الباهية، حي السلام، وتعقيم أعالي محمد زكال وحي محي الدين.

كما أمرت فوزية نعامة المؤسسات الولائية، تسريح البالوعات تحسبا لأي تغيرات مناخية، والوقوف الفوري على كل التسربات التي تسجل سواء المياه القذرة أو المياه الصالحة للشرب والتدخل لإصلاحها بالتنسيق بين المؤسسات المعنية مع إرجاع المواقع لحالتها بعد الإصلاح.

ودعت الوالي المنتدب إلى ضرورة إسـتمرارية تنقية وتنظيف وتعقيم كل الأسواق يوميا، المتواجدة على مستوى بلديات المقاطعة وفرض الرقابة عليها وتطبيق كل الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد-19.

وتحديد كل النقاط السوداء بإقليم بلديات المقاطعة الإدارية و برمجة عملية إستدراكية لها.