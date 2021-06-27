سيدي امحمد: “مير” بن عكنون السابق كمال لعرابة أمام قاضي التحقيق
محكمة سيدي امحمد
مثل صبيحة الأحد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون السابق، كمال لعرابة أمام قاضي التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة سيدي امحمد. حيث تم استخراج لعرابة من السجن، لاستكمال إجراءات التحقيق على مستوى ذات المحكمة.
للإشارة سبق للمتهم كمال لعرابة وأن أدانه قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بعامين حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دج. عن تهم فساد تبديد أموال عمومية، وإبرام عقود مخالفة للتشريع.
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