سيدي امحمد.. وصول المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية
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حذرت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 80 كلم في الساعة
و أوضحت ذات المصالح، أن الولايات المعنية هي كل من جيجل، سكيكدة،…
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أصيب عدد من من المسافرين بجروح متفاوتة الخطورة سهرة اليوم الإثنين إثر حادث مرور وقع على مستوى واد متليلي بغرداية.
وحسب مصادر النهار أونلاين فإن الحادث…
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قامت مصالح أمن ولاية باتنة، خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 8 ديسمبر2019 بعدة عمليات شرطية متفرقة ومداهمات لأوكار الجريمة.
وأفضت عمليات المداهمة التي قام بها…
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