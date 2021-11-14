سيدي امحمد: 30 ألف دج غرامة للأمين العام لإتحاد التجار والحرفيين بتهمة القذف

أصدرت محكمة الجنح في سيدي امحمد بالعاصمة صبيحة اليوم الأحد، حكما يقضي بتغريم الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين “ح. بش” غرامة مالية بقيمة 30 ألف دج.

وجاء تغريم الأمين العام على خلفية متابعته بجنحة القذف. إثر شكوى رفعها ضده جمال تاكليشت، الأمين العام الأسبق للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين

كما جاءت الشكوى بعد قيام المتهم بالتصريح بعبارات مست شرف وسمعة الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك .

بالمقابل وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة اليوم، أنكر التهمة المنسوبة إليه. وصرح أن الشكوى التي تم رفعها ضده الشاكي كيدية بغرض تشوبه سمعته والإستيلاء على منصبه والحصول عليه بطرق ملتوية. نافيا بذلك الحساب الشخصي المفتوح عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإسمه.

كما أضاف بأنه سبق وأن رفع شكوى أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الدار البيضاء، بخصوص الحساب المفتوح بإسمه عبر مواقع التواصل الإجتماعي (الفايسبوك). مشيرا إلى أنه تم استدعاء الضحية نفسه في تلك القضية.

للتذكير سبق وأن التمس وكيل الجمهورية للمتهم تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة.

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