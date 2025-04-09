سيدي بلعباس.. أحكام بالسجن تصل إلى 20 سنة في حق شبكة إجرامية

أثمرت العملية الأمنية النوعية التي نفذتها المصالح العملياتية لأمن ولاية سيدي بلعباس عن تفكيك شبكة إجرامية خطيرة كانت تنشُط بقرية البواعيش، تورط أفرادها في بث الرعب وسط السكان، من خلال حيازة أسلحة بيضاء محظورة وتحريض حيوانات مفترسة، وذلك عقب شجار عنيف تخللته اعتداءات في الطريق العام.

العملية أسفرت عن توقيف 11 شخصًا، مع ضبط 26 سلاحًا أبيض من مختلف الأنواع والأحجام.

وقد لاقت هذه التدخلات استحسانًا كبيرًا لدى سكان المنطقة الذين ثمّنوا سرعة تحرّك المصالح الأمنية واحترافيتها.

وبتاريخ 9 أفريل 2025، أصدرت النيابة بمحكمة سيدي بلعباس أحكامًا بالسجن النافذ تتراوح بين 7 و10 سنوات ضد الموقوفين، مع فرض غرامات مالية بين 30 و100 مليون سنتيم.

كما صدرت أحكام غيابية في حق 6 أشخاص آخرين في حالة فرار، بالسجن من 10 إلى 20 سنة، وغرامات مالية بين 100 و200 مليون سنتيم، مع إصدار أوامر بالقبض ضدهم.

وتواصل مصالح الأمن بسيدي بلعباس مجهوداتها المتواصلة لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين.